OSMANİYE Yayla evinin bahçesinden 182 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Yayla evinin bahçesinden 182 kök kenevir bitkisi ele geçirildiOSMANİYE'de bir yayla evinin bahçesinde 182 kök kenevir bitkisi ve 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

06.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:43
Yayla evinin bahçesinden 182 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
OSMANİYE'de bir yayla evinin bahçesinde 182 kök kenevir bitkisi ve 900 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bahçıvan K.P., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, merkeze bağlı Dereobası köyü sınırları içerisindeki Ürün Yaylası'nda bulunan yazlık eve baskın düzenlendi. Ekipler, yüksek duvar ve tel örgülerle çevrili olan bahçe içerisini drone ile görüntüleyerek kenevir bitkilerini tespit etti. Baskında evin bahçesinde ve eklentilerinde narkotik köpeği 'dora' ile yapılan aramada boyları yaklaşık 1.5-2 metre arasında değişen 182 kök kenevir bitkisi ile 900 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen bahçıvan K.P., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. OSMANİYE Yayla evinin bahçesinden 182 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kenevir, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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