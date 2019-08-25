Haberler» genel» Haber

Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü Acı haberle yıkılan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir...

25.08.2019 17:10
Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü
Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü
Acı haberle yıkılan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın yakınları fenalık geçirdi gözyaşlarına boğuldu
OSMANİYE - Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü.
Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın acı haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi. Evli olduğu bildirilen uzman çavuşun yakınları fenalık geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Bekar olduğu bildirilen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin yakınları gözyaşına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü

Oğuzhan Yılmaz, Osmaniye, Piyade, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
17:14   Malazgirt etkinliklerinde güreş müsabakalarına ilgi
17:10   Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü
16:47   Konya ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağlar güçleniyor
16:38   Değirmenköy Domates festivali'nde köy pazarı müjdesi
16:36   Ahlat 'şaha' kalktı...Nevşehir'den Ahlat'ta görev alan atlı birlikler güven veriyor
16:28   Dedebağ Hayrı için kazanlar 737. kez kaynatıldı, etkinlikte uzun kuyruklar oluştu
16:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik"