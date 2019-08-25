Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü

Acı haberle yıkılan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın yakınları fenalık geçirdi gözyaşlarına boğuldu OSMANİYE - Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü.

Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın acı haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi. Evli olduğu bildirilen uzman çavuşun yakınları fenalık geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Bekar olduğu bildirilen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin yakınları gözyaşına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.