Osmaniye'ye şehidini uğurladı - AKTÜEL

Osmaniye
'ye şehidini uğurladıTunceli
'de PKK
'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Ökkeş Ede, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle uğurladı
Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin naaşı Tunceli'de yapılan törenin ardından Osmaniye'ye getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak Mevlana
Mahallesi'ndeki eşinin annesiyle oturduğu taziye evinin önüne götürülerek burada helallik alındı. Ardından da Asri Mezarlık Cami'ne getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Çoşkun, Adana
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara
, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ablası Esma Özdemir, kardeşinin tabutun başına gelerek fotoğrafını öptü. Eşi Ayşe Ede ise törende gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları içinde Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Kaynak: DHAPKK
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