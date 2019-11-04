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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn'da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

04.11.2019 17:48Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn'da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Suriye'nin Rfsulayn kasabasında teröristlerce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun ailesine acı haber verildi. Kadirli ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden şehidin babası İrfan Topçu'nun evine gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı acı haberi aileye verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası İrfan Topçu'nun Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünün muhtarı olduğu belirtildi.

Şehidin evli olduğu, 4 ve 6 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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