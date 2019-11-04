Haberler » Güncel » Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında Osmaniyeli İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31) şehit oldu.

04.11.2019 22:27Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında Osmaniyeli İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31) şehit oldu. Topçu'nun şehadet haberi yetkililer tarafından ailesine verildi.

İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, Suriye'nin Resulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgede tespit edilen teröristlerce döşenen EYP'ye müdahale sırasında infilak etmesi sonucu şehit düştü. Osmaniyeli Topçu'nun acı haberi, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yusuf Avcı tarafından Yeni Mahalle'de oturan Harkaçtığı Köyü Muhtarı baba İrfan Topçu'ya verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.Tunceli Hozat'ta görev yaparken, Barış Pınarı Harekatı'na görevlendirilen Bilge Topçu ile evli ve 2 çocuk babası şehit Suat Topçu'nun cenazesi, yarın törenle toprağa verilecek.


- Osmaniye

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08 Kurtulmuş: "Bağdadi ne ise FETÖ de odur"
23:05 İstiklal Caddesi'nde otel yangını paniğe sebep oldu
23:05 İzmir'de 72 kaçak göçmen yakalandı
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
22:30 Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün
22:02 WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
21:56 Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu
21:50 Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu
21:34 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği
4.11.2019 23:15:25