Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem 'in (27), Osmaniye 'deki babaevine acı haberi ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Çavuş Serkan Deprem, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası şehit Deprem'in acı haberi, Düziçi ilçesi istiklal Mahallesi'nde ikamet eden babası Cemal Deprem'e verildi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Deprem'in ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.