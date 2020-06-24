OSMANİYE Yuvadan düşen yavru kırlangıç için itfaiye seferber oldu

Yuvadan düşen yavru kırlangıç için itfaiye seferber olduOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yere düşen yavru kırlangıç, itfaiye ekiplerinin merdiveniyle yeniden yuvasına konuldu.

24.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:57
Yuvadan düşen yavru kırlangıç için itfaiye seferber oldu
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yere düşen yavru kırlangıç, itfaiye ekiplerinin merdiveniyle yeniden yuvasına konuldu. Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde bulunan Kadirli Belediyesi hizmet binasının 2'nci katına onlarca yuva yapan kırlangıçlardan birinin yavrusu, yere düştü. Bu sırada belediye önünden geçen ve yavru kırlangıcın yere düştüğünü gören Yiğit Aslansofuoğlu, itfaiyeden yardım istedi. Ekipler itfaiye merdiveni ile yavruyu yeniden yuvasına koydu. İtfaiyecilere teşekkür eden Yiğit Aslansofuoğlu, bir yavru kuşun hayatının kurtulmasına vesile olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, itfaiye ekiplerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti. OSMANİYE Yuvadan düşen yavru kırlangıç için itfaiye seferber oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadirli, İtfaiye, Güncel, Haber

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