OSMANİYE Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı

Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı Osmaniye
'de 40 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen polis, kiraladıkları araçlarla, ikametlerden yüklü miktarlarda ziynet eşyası hırsızlığı gerçekleştiren 4'ü kadın 8 şüpheliyi lüks bir villada yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ve çevre illerde, başörtüsüyle kendilerini gizleyerek kiralık ev arama ve dilenme bahanesiyle, kapıların anahtar göbek kısımlarını kırarak ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kentte 2 ayrı ikametten 50 bin lira değerinde altın ve 1 adet tabanca çalınması üzerine bölgedeki 40 kamera kaydını izleyen polis, aynı aileden 4 erkek ve biri hamile 4 bayan'ın olayın failleri olduğunu belirledi. Kent merkezindeki lüks bir villada kalan şüpheliler, özel harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
PARTİ DÜZENLEMİŞLER
Binada yapılan aramalarda ise villanın en alt katının içki mahzeni ve partiler düzenlemek için kullanıldığı, çok sayıda 18 yıllık tanesi 500 lira değerinde içkilerle dolu olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan şüphelilerin 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.