Osmaniyeli halk ozanından, 'Evde kalın' türküsü

OSMANİYELİ halk ozanı Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı, sazıyla birlikte seslendirdiği 'Evde kalın arkadaşlar' türküsü ile vatandaşları sokağa çıkmamaları için uyardı.

Osmaniye 'de yaşayan ozan Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı insanları uyarmak için 'Evde kalın arkadaşlar' ismiyle türkü besteledi. Türküsüne klip de çeken Aşık Tahir Erdoğdu, eserini 'Aşık Ersani' adlı sosyal medya hesabından da paylaştı.

Türkiye'nin ve dünyanın zorlu bir tehdit altında olduğunu kaydeden Erdoğdu, şunları söyledi:

"Bazıları buna 3'üncü dünya savaşı diyor ve ben de onlara katılıyorum. Bu illetten kurtulmak için bizim yapacağımız birtakım şeyler vardır. Öncelikle evimizden çıkmamamız gerekiyor ki bu virüsü yenebilelim, bu hastalıktan kurtulabilelim. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan tüm sağlık personellerine, başta bakanımız olmak üzere, devletimizin ordusuna, polisine, hizmet eden herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. 'Aman ha aman evinizden çıkmayın' diyorum."

Erdoğdu'nun sazıyla birlikte seslendirdiği türkünün sözleri şöyle:

"Bir musibet başımızda, evde kalın arkadaşlar.

Sevgi dolsun aşınızda, evde kalın arkadaşlar.

Ellemeyin sağı solu, her bir yanı virüs dolu.

Bence yaşamanın yolu, evde kalın arkadaşlar.

Mevlam bizi tez kurtarsın, evde kal, çarçabuk yırtarsın.

Kalmazsan erken pırtarsın, evde kalın arkadaşlar.

Faydası olmaz yatının, kıymetini bil hayatının,

bence yaşama tutunun evde kalın arkadaşlar."

Kaynak: DHA