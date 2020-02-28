Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın 2013 yılında sosyal medya hesabından, "Mertebelerin en yükseğidir nasip olacaksa hoş olsun" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.



Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesi şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (23) 14 Ağustos 2013 yılında henüz 16 yaşındayken sosyal medya hesabından üzerinde Türk bayrakları örtülü şehit mezarının fotoğrafını paylaşım yaparak, "Mertebelerin en yükseğidir nasip olacaksa hoş olsun" şeklinde yazması yürek burktu. Dedesi Emniyet Bekçisi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Adana ili Kadirli ilçesinde bomba patlaması sonucu şehit olduğu ortaya çıkan Şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank, 29 Şubat Cumartesi günü Cemalpaşa Mahallesi'nde şehit dedesi Yaşar Tank'ın adını taşıyan camide kılınacak cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlık şehitliğinde toprağa verilecek. - OSMANİYE

Kaynak: İHA