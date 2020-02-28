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Osmaniyeli şehidimiz Batuhan Tank'ın 16 yaşındayken yaptığı paylaşım yürek burktu

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın 2013 yılında sosyal medya hesabından, "Mertebelerin en yükseğidir nasip olacaksa hoş olsun" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

28.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:30

Suriye'deki hain hava saldırısında şehit olan Osmaniyeli Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (23), 14 Ağustos 2013'te şehadetle ilgili bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

"MERTEBELERİN EN YÜKSEĞİDİR"

Şehidimizin, henüz 16 yaşındayken sosyal medya hesabından üzerinde Türk bayrakları örtülü şehit mezarının fotoğrafını paylaşım yaparak, "Mertebelerin en yükseğidir nasip olacaksa hoş olsun" şeklinde yazması yürek burktu.

Dedesi Emniyet Bekçisi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Adana ili Kadirli ilçesinde bomba patlaması sonucu şehit olduğu ortaya çıkan Şehit Batuhan Tank, 29 Şubat Cumartesi günü Cemalpaşa Mahallesi'nde şehit dedesi Yaşar Tank'ın adını taşıyan camide kılınacak cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlık şehitliğinde toprağa verilecek.

Şehidimiz Batuhan Tank'ın şehir dedesi Yaşar Tank

NE OLMUŞTU?

Esed rejiminin, İdlib'deki askerimize düzenlediği saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Şehit haberlerinin ardndan TSK, İdlib'teki rejim unsurlarını gece boyunca vurdu.

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Osmaniyeli şehidimiz Batuhan Tank'ın 16 yaşındayken yaptığı paylaşım yürek burktu

Güncel

Kaynak: İHA


28.02.2020 21:26:03