Haberler » Spor » Haber

Osmaniyespor: 2-0

STAT: EryamanHAKEMLER: Hüseyin Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin AylakGENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen (Dk. 54 Sadio Diallo ), Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.

26.09.2019 20:42Osmaniyespor: 2-0

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Hüseyin Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
GENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen (Dk. 54 Sadio Diallo ), Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 Daniel Candeias), Mats Seuntjens, İlker Karakaş (Dk. 77 Floyd Ayite)
OSMANİYESPOR FK: Alp Arda, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Burak Kara (Dk. 65 Furkan Demir), Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Buğrahan Baran), Cihad Ateş, Taşkın Kartal (Dk. 54 Hasan Aktürk), Vedat Saygı, Hamza Türkmen
GOLLER: Dk. 13 Rahmetullah Berişbek, Dk. 55 (KK) Hamit Bayraktar (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) - Hamit Bayraktar, Semih Üstün (Osmaniyespor FK)

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.






İbrahim Pehlivan, Mamadou Diallo, Hüseyin Ceylan, Dikmen, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:51 Slimani'den Falcao açıklaması: Onu unutturmaya...
23:43 Galatasaray Doğa Sigorta bir yıl daha parkelerde
23:37 Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 1 - 1074 Çankırıspor: 1
23:30 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
23:16 Beşiktaş Kulübü Divan Kurulundan seçim açıklaması
23:07 Basketbol - Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından
23:01 Obradovic: Anadolu Efes'i tebrik ediyorum