Osmaniyespor - Ofspor: 1-0

16 Aralık 2018 Pazar 16:15



16 Aralık 2018 Pazar 16:15

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Ertunç Kaplan (xx)OSMANİYESPOR: Hasan Kaya (xxx), Hüseyin Rüzgar (xxx), Sergen Ekinci (xx), Ferhat Duman (xxx), Ergun Cengiz (xx), İlyas Ekiz (xxx), İsmail Türkaslan (xxx), Emrah Özyaylaz (xxx), Eser Akbaş (xxx), Abdulsamet Can (xxx) (Dk. 75 Mehmet Tolunay Gül), Onur Kızıltaş (xxx)OFSPOR: Philipp Alexander Angeler (xx), Yunus Emre Çabuker (xx) (Dk. 35 Furkan Özdemir), Ali Sinan Gayla (xx) (Dk. 46 Ömürcan Yıldırımlı), Nevzat Bilen (xx), Muhsin Polat (xx), Muhammet Fettaholu (xx), Çağatay Enes Karaca (xx), Hamdi Dereli (xx), Mustafa Emin Birinci (xx) Mertkan Güneysu (xx) (Dk.58 Ömer Faruk Şenkan), Ferhat Aydın (xx)GOLLER: Dk.5 Ergun Cengiz (Osmaniyespor)SARI KARTLAR: Dk. 13 İsmail Türkaslan, Dk. 19 Abdulsamet Can, Dk. 72 Emrah Özyaylaz, Dk. 78 Segen Ekinci (Osmaniyespor), Dk. 33 Muhammet Fettahoğlu, Dk. 51 Mustafa Emin Birinci, Dk. 78 Çağatay Enes Karaca (Ofspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor, 17 haftalık ilk yarının son maçında, sahasında konuk ettiği Ofspor'u 1-0 yendi. 7 Ocak stadındaki maç öncesinde, Osmaniyesporlu futbolcular sahaya "Osmaniye bizim Of bizim, dostluk kazansın" pankartıyla çıktı. Karşılaşmanın 5'inci dakikasında Osmaniyesporlu Ergun Cengiz, topu filelerle buluşturarak takımının rakibi karşısında öne geçmesini sağladı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca, maç 1-0 Osmaniyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.