Osmanlı Arşivlerinden Çıkan Saray Kokuları

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İSTANBUL (İHA) – Osmanlı saray kültürünün vazgeçilmezlerinden olan güzel koku, hediye ve ikram geleneğini ciddi arşiv araştırmaları ile günümüze aktardıklarını belirten Arzu Altan Niziplioğlu, "İslamın güzel kokuya ve temizliğe verdiği önemin Osmanlı kültürü ile eşsiz sentezini günümüz dünyasına tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.Lokum, kolonya ve kahve gibi ikram ve hediye geleneğinin ürünlerini 'Hatun' adı altında marka haline getiren Arzu Altan Niziplioğlu, "Biz eşsiz bir medeniyete sahibiz. Osmanlı kültürü dünyada eşi benzeri olmayan bir kültür. Osmanlı temalı diziler ve televizyon programlarında Osmanlı tarihinin sadece siyaset ve savaş olayları anlatılıyor. Ancak Osmanlının müthiş bir sosyal hayatı ve gelenekleri var bunları da unutmamak lazım. Bu amaçla kurduğumuz marka ile biz bunu yaşatmak ve hayatımızın içine yeniden dahil etmek istedik. Lokum, kolonya, temizlik ürünleri, kahve gibi ürünleri bugünkü kültürümüzün içinde yer alabileceği şekilde yorumladık. Temizlik ve güzel koku hassasiyeti aslında din kökenli. İslamiyette temizliğin ve güzel kokmanın önemini Peygamber Efendimiz de buyurmuştur. O dönemlerde misk, amber ve ud ağacı kökleri yakılarak güzel kokularla evler tütsülenirdi" diye konuştu.Derin ve büyük araştırmalarla Osmanlı-İslam geleneğini ürünleriyle yaşatmak istediklerini belirten Niziplioğlu, "Güncel yaşama o kültürü yansıtmayı arzuluyoruz. Güzel koku Avrupa'da kötü kokuları örtmek için ortaya çıkarılmış. Ancak bizim kültürümüzde güzel kokular temizlik için kullanıyor. Biz de markamız altındaki kokularımızı Osmanlı saraylarında kullanılan esanslar üzerine kurguladık. Koku koleksiyonlarımızda saray arşivlerine girerek öğrendiğimiz sultanların, gözdelerin kullandığı esanslar üzerine yoğunlaştık" şeklinde konuştu."Kokularımın isimlerini İstanbul'un en önemli tarihi yapıları üzerine kurguladım"Niziplioğlu, Saray arşivlerinden elde ettikleri bilgilere göre en çok gül kokusunun kullanıldığını söyleyerek, "Saraylarda kullanılan gül, amber, misk esanslarıyla bir koleksiyon hazırladık. İstanbul'a gelen yabancı turistlerin kültürümüzü daha iyi tanımlarını istedim ve kokularımın isimlerini İstanbul'un en önemli tarihi yapıları üzerine kurguladım" dedi.Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kapalıçarşı, Kız Kulesi şeklinde isimlendirdikleri koleksiyonların başında kolonyanın geldiğini belirten Niziplioğlu, "İkram kültürümüz gereği misafirlerimize kolonya servisi yaparız. Kolonyanın yanında oda kokuları, vücut spreyi, lokum ve Türk kahvesi gibi tamamen kendi kültürümüze ait değerleri koleksiyonumuz içinde topladık" diye konuştu.Şuanda büyük turistik otellerde olduklarını belirten Hatun İstanbul'un kurucusu ve sahibi Arzu Niziplioğlu, ileriki dönemde amaçlarının Osmanlı'nın sahip olduğu koku kültürü ile Türk adetlerini yurtdışında da mağazalaşmaya giderek tanıtmak ve anlatmak olduğunu vurguladı. - İSTANBUL