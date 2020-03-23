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Osmanlı'da karantina nasıl başladı, toplum nasıl tepki gösterdi? Halkın 'istemezük!' isyanları

Osmanlı Devleti’nin karantinanın ilanı için engel Şeriat’a uygun olup olmadığı tartışmasıydı. Fetvanın ardından karantina kabul edilirken halk zaman zaman “karantina istemezük” diye bu tebdirlere isyan etmişti

23.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:01
Osmanlı'da karantina nasıl başladı, toplum nasıl tepki gösterdi? Halkın 'istemezük!' isyanları
Covid-19 salgını tüm dünyaya yayılırken bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulamasını yürürlüğe koydu. Türkiye'de ise 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkmaları sınırlandırılırken yetkililer "evde kalın" çağrısı yapıyor. Peki, Osmanlı Devleti'nde ilk karantinanın nasıl başladığını ve halkın buna nasıl tepki verdiğini hiç düşündünüz mü?

Osmanlı Devleti'nin karantinanın ilanı için engel Şeriat'a uygun olup olmadığı tartışmasıydı. Fetvanın ardından karantina kabul edilirken halk zaman zaman "karantina istemezük" diye bu tebdirlere isyan etmişti. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuran Yıldırım'ın Toplumsal Tarih dergisinde yayımlanan makalesi Osmanlı Devleti'nde karantinanın hikayesini anlatıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Osmanlı Devleti, Dünya

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