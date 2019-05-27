Bilecik
Belediyesi tarafından " Osmanlı Devleti
'nin Kuruluşunu Bilecik Üzerinden Okumak" konulu konferans verildi.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Refik Arıkan, Osmanlı Devleti'nin kurulmasında Bilecik'in rolü ve önemi konularında sunum eşliğinde bilgiler verdi.
Etkinliğe belediye başkan yardımcıları, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK
Şeyh Edebali
, Osmanlı Devleti
, Bilecik
, Yaşam
Kaynak: İHA