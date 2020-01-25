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Osmanlı döneminden kalan mezarlık ilgi bekliyor

"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen ve bölgenin en önemli turizm noktalarından birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Osmanlı döneminden kalan tarihi Osmanlı mezarlığı bakım ve ilgi bekliyor.

25.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:36Osmanlı döneminden kalan mezarlık ilgi bekliyor
"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen ve bölgenin en önemli turizm noktalarından birisi olan 'nin Akçakoca ilçesinde Osmanlı döneminden kalan tarihi Osmanlı mezarlığı bakım ve ilgi bekliyor.

İlçede Yukarı Mahalle'de yer alan mezarlıkta, Osmanlı dönemine ait sarıklı, serpuşlu, bitkisel bezemeli 18,19 ve 20. yüzyıllara ait mezar taşları bulunuyor.
Yabani otların mezarlığı sardığı, bazı mezar taşlarının ise yıkılmış olduğu mezarlıkta, mezar kitabelerinin de üst üste yığıldığı görülüyor.
Mezarlıkta Osmanlı dönemine ait önemli şahısların mezarlarının yer aldığı öğrenildi.

Batı Karadeniz, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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