Osmanlı döneminin kale kentinde kazı başladı

Osmanlı döneminin kale kentinde kazı başladıMERSİN'de Roma döneminden günümüze kadar gelerek, Osmanlı döneminde ise 'kale kent' olarak kullanılan Silifke Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı.

29.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:55
Osmanlı döneminin kale kentinde kazı başladı
MERSİN'de Roma döneminden günümüze kadar gelerek, Osmanlı döneminde ise 'kale kent' olarak kullanılan Silifke Kalesi'nde kazı çalışmaları yeniden başladı.
2010 yılında ilk kazılarına başlanan tarihi kaledeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki ekiple yeniden hayata geçirildi. Kale kent, bugüne kadar Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin ortaya çıkarıldığı ticaret yolunda bulunması nedeniyle birçok medeniyete de ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Osmanlı döneminde fetih edilmesinin ardından kale kentte dönüşen tarihi yapı, bu özelliğini günümüzde koruması ise dikkat çekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ortak proje olarak 2010 yılından bu yana kesintisiz devam kazıya Türk Tarih Kurumu'nun da destek verdiğini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, "Silifke Kalesi kazı sonucunda, kalenin tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar indiği tespit edilmiştir. Anadolu'da yaşayan önemli medeniyetlerin izlerini bu kalede bulmak mümkündür. Bu izler Roma, Bizans ve Türk dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Roma ve Bizans döneminden sonra Karamanoğlu döneminde burası liman şehri ve beylik merkezi olarak, en sonunda da taht merkezi olarak önemli bir yer teşkil eder. Karamanoğlu döneminden sonra Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, Kıbrıs'ın fethinden sonra da, Kıbrıs ile bağlantısının sağlandığı önemli bir ticari ve yerleşim yeri olmuştur" dedi.
'OSMANLI DÖNEMİNDE BÜYÜK ÖNEM KAZANDI'
Kalenin, Osmanlı döneminde büyük bir önem kazandığını ifade eden Prof. Dr. Ali Boran, şunları söyledi:
"Osmanlı döneminde farklı bir işleve büründüğü, hem ticaretin hem de yaşam alanının bulunduğu mekan olarak karşımıza çıkmakta. Osmanlı döneminde kalenin içinde ve dışında yeni mekanlar oluşturulmuştur. Özellikle dış surlar dediğimiz Hisar Peçe'nin arasında Osmanlı döneminde yaşam alanına katılarak böyle insan oğlu farklı dönemlerde var olan yapıları akıllı bir şekilde, kendi ihtiyaçlarına göre hem korumuş hem de yeni hali ile yaşamasına imkan sağlamıştır. Silifke kalesinin merkezinde ve etrafından pek çok yapı var. Merkezinde ibadethanenin olduğu, etrafında da sosyal ve ticari mekanlar ve gerisinde de konutlar bulunmaktadır. Osmanlı'nın kalenin içini tamamen bir yerleşim yeri haline getirmesi ile birlikte yüzlerce konutun olduğu kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır."
'TURİZM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'
Kazının turizm destinasyonu içinde büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ali Boran, şöyle devam etti:
"Silifke Kalesi kazısı turizm destinasyonu açısından son derece önemlidir. Çünkü tarihin, farklı medeniyetlerin olduğu ve Osmanlı'nın Anadolu'daki kale kentin günümüze gelebilmiş ender yerlerinden biridir. Denizi, doğası, yaylasıyla, pek çok şeyi görebileceğini bir kale kent kazısı devam etmekte. Önümüzdeki yıllarda yapılacak restorasyonun tamamlanmasıyla bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olacağı şimdiden ortaya çıkmış, böylece de kale hem turizme, hem kültüre hem de bölge insanına katkı sağlayacak bir kale olarak karşımıza çıkmaktadır." Osmanlı döneminin kale kentinde kazı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: silifke kalesi, Silifke, Kale, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Sakarya’da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Güncel
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Magazin
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Bitlis’te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Haberler››Güncel››Osmanlı döneminin kale kentinde kazı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:51: Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu'ndan iş birliği - Haber 11:51: Son dakika haberi! Bangladeş'te tekne alabora oldu: 28 ölü - Haber 11:50: Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı - Haber 11:50: Küçükkuyu Belediyesi'nde Covid-19 paniği - Haber 11:49: Bakan Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışı değerlendirdi Açıklaması - Haber 11:02: Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok - Haber 10:44: Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı - Haber 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber 09:56: Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı - Haberler 09:49: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Magazin