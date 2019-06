Kaynak: İHA

Osmanlı harasına Osmanlı padişahının ismi Sivas'ta dev projeye Osmanlı Devletinin son padişahlarından Sultan Abdülhamit Han'ın isminin verilmesi düşünülüyor SİVAS Sivas'ta dev projeye Osmanlı Devletinin son padişahlarından Sultan Abdülhamit Han'ın isminin verilmesi düşünülüyor. Sivas'ta Osmanlı döneminde hara olarak kullanılan ve saraya at yetiştiren tarihi hara, 244 bin metrekarelik arazisi içerisinde kalan tescilli binaların restorasyonunun ardından geliştirilen proje ile aslına uygun olarak modernize edilip çok amaçlı olarak hizmete alınacak. İçinde Gök Bilim Evi olacak Sivas Valisi Salip Ayhan bugün kalabalık bir heyetle hara bölgesinde devam eden Sivas Geleneksel Ata Sporları Eko Turizm Vadisi proje çalışmaları yerinde inceledi. Ayhan burada yaptığı açıklamada, projenin içerisinde birde Gök Bilim Evi yer alacağının altını çizip, "Burası şehrimize çok imaj katacak. Örnek olacak bir proje ve uzun soluklu bir yürüyüş. Burası yaşanmışlığıyla, hikayesi ile geçmişiyle çok anlamlı bir yer. Osmanlı döneminde at yetiştirilmiş haralar bölgesi olarak bilinen ve örneği olarak da az kalmış yerlerden birisi. Dolayısıyla burayı hem geçmişiyle hem yaşanmışlığıyla gün yüzüne çıkarmak hem de şehrimizin gerek ekonomisiyle gerek ticaretiyle gerek kültürü ile gerek sosyal hizmetleriyle sosyal yönüyle güçlü olacak. Gerekse geleneksel ata sporlarını yaşatmak adına bir çok fonksiyonu bir arada tercih etmiş olacağız. 244 bin metre kare bir alan böyle bir bakir alan illerimizde yok denilecek kadar az. Belki de geç kalmış olması üzüntü vericidir ama bana göre geç kalmış olması bir şans. Niçin, yeni dönemin ruhuna ve konseptine uygun bir şekilde burayı tanzim edeceğiz. Her gelen tarihi görecek. Buna ilaveten de zamanın ruhuna uygun bir şekilde gerek organik pazarıyla gerek kamp alanlarıyla gerek minya Sivassıyla göze hoş gelen görseli çok güzel bir yer olacak ve birde buraya gök bilim evi yani bir eğitim yuvası olsun. Yazın ve kışında çok etkin ve aktif bir şekilde kullanılan bir yer olsun" dedi. Sultan Abdülhamit Han'in isminin verilmesi düşünülüyor Ayhan, projenin isminin Sultan Abdülhamit Han olarak değiştirilmesinin düşünüldüğünü belirterek, "Şu an projenin adı Sivas Geleneksel Ata Sporları Eko Turizm Vadisi. Ancak ilerleyen dönemlerde buraya kısa ve öz bir isim düşünüyoruz. Yaptığımız istişarelerde öne çıkan bir isim var. Sultan Abdülhamit Han Osmanlının son dönemlerinde ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak için çalışan tüm ömrünü bu gayede feda eden birisi. Sivas'ta da bir çok eseri var. Yaşanmışlığı ve geçmişle olan bağı güçlü tutma adına isim konusunda; Sultan Abdülhamit Han Kültür Parkı olarak bir düşüncemiz var. İlerleyen günlerde bunun altını biraz daha dolduracağız. İlerleyen dönemlerde böyle bir isim değişikliği düşüncemiz var. Bizim içinde Sivas için de anlamlı olan Sultan Abdülhamit Han Kültür Parkı. Haranın birinde de Sultan Abdülhamit Han'ın Sivas'ta yaptığı çalışmaları gösterebileceğimiz şekilde kullanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.