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Osmanlı için kullandıkları tabiri bir asır sonra kendileri için manşet attılar: Avrupa'nın hasta adamı

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail'in internet sitesinin manşetinde, İngiltere'deki koronavirüs vakalarının yoğunluğu nedeniyle "Avrupa'nın hasta adamı" benzetmesi yapıldı. Benzetme bir asır önce Osmanlı Devleti için İtilaf Devletleri tarafından kullanılmıştı.

17.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:59
Osmanlı için kullandıkları tabiri bir asır sonra kendileri için manşet attılar: Avrupa'nın hasta adamı

İngiltere 'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail, İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesine değindiği haberinde ilginç bir manşet ifadesine yer verdi. Gazete, daha önce Osmanlı İmpartorluğu'nun son yıllarında içinde bulunduğu durumu anlatmak için kullanılan " Avrupa 'nın hasta adamı" ifadesini İngiltere için kullandı.

"İNGİLTERE'NİN SALGINDAKİ DURUMU ÖZETLENDİ: AVRUPA'NIN HASTA ADAMI"

Haberin içeriğinde Avusturya Sağlık Bakanı'nın İngiltere'deki enfeksiyon oranının çok yüksek olmasıyla ilgili sözlerine yer verildi. Avrupa'da bulaşma oranının en yüksek olduğu ülkenin İngiltere olduğuna dikkat çekilen haberde bu durumun Avrupalı politikacıları korkuttuğu yorumu paylaşıldı.

İngiltere'de şu ana kadar 100 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 13 bin 729 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmanlı için kullandıkları tabiri bir asır sonra kendileri için manşet attılar: Avrupa'nın hasta adamı

"HASTA ADAM" BENZETMESİNİN KÖKENİ

"Avrupa'nın hasta adamı" benzetmesi imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı için kullanılmıştı. Benzetmenin kaynağı net olarak bilinmese de, İngiltere Başbakanı John Russell 1853 yılındaki Kırım Savaşı'ndan hemen önce Rus Çarı Nikolas'ın bu sözü Osmanlı İmparatorluğu'nu tanımlamak için kullandığını aktarmıştı.

Benzetmenin kaynağına ilişkin en net bilgilerden biri Harold Temperley tarafından 1936 yazılan İngiltere ve Yakın Doğu isimli kitapta verildi.Temperley "hasta adam" benzetmesinin ilk olarak 9 Ocak 1853'te İngiltere Büyükelçisi G. H. Seymour ile Rus Çarı Nikolas arasında yapılan görüşmede, Çar tarafından yapıldığını yazmıştı.

Çar Nikolas'ın İngiliz diplomata, "Ellerimizde hasta bir adam var. Ölümcül hasta. Günün birinde ellerimizden kayıp gitmesi büyük bir talihsizlik olacak, özellikle gerekli düzenlemeler yapılmadan önce" dediği İngiliz hükümet raporlarına yansıdı.

Etiketler: Daily Mail, İngiltere, Avrupa, Güncel
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