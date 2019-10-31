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Osmanlı köyü halkı, mutluluk ve hüzünlerini "otağ"da paylaşıyor

Fatih Sultan Mehmet'in adını verdiği rivayet edilen Osmanlı köyünde, Edirne Valiliği tarafından hazırlanan proje kapsamında han otağı yaptırıldı.

31.10.2019 09:55
Fatih Sultan Mehmet'in adını verdiği rivayet edilen Osmanlı köyünde, Edirne Valiliği tarafından hazırlanan proje kapsamında han otağı yaptırıldı.
Edirne Valiliğince hayata geçirilen "Köylere Çok Amaçlı Salon Yaptırılması" projesi kapsamında Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde inşa edilen 850 metrekare büyüklüğündeki bin kişi kapasiteli otağ faaliyete geçti.
Adını Fatih Sultan Mehmet'in verdiği rivayet edilen Osmanlı köyünde otağa kavuşan köylüler, düğün, nişan ve sünnet törenlerini yaptıkları otağda, taziyeleri de kabul ediyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Valiliğince birçok köye çok amaçlı salonlar kazandırıldığını söyledi.
Çok amaçlı salonların, köy halkının etkinliklerini bir arada yapabildiği alanlar olduğunu anımsatan Uğur, "Bazı yerlerde bu salonlar düğün salonu olarak adlandırılıyor. Edirne İl Özel İdaresi olarak bu projeyi köylerimizde uyguladık ama sıra Osmanlı köyümüze geldiğinde, 'acaba buraya ismine daha çok yakışır bir proje geliştirebilir miyiz' dedik. Bu anlamda da kıl çadırdan otağda karar kılarak projeyi geliştirdik." ifadelerini kullandı.
Uğur, amaçlarının kültürel değerlerin ve tarihin yaşatılması olduğuna işaret ederek "Düğün, sünnet, cenaze gibi köyün ortak duygularını, birlikteliklerini yaşayabilecekleri bir konsept meydana getirdik. Bu projenin hayat geçirilmesi bizi çok mutlu etti." dedi.
Osmanlı köyü muhtarı Arif Aykaç da Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethe giderken köyde dinlendiğinin ve buraya "Osmanlı" adını verdiğinin rivayet edildiğini anlatarak "Köyümüzün adını Fatih Sultan Mehmet vermiştir. Bizim için çok anlamlıdır. Bugün de köyümüzün tarihine, adına yakışır işler yapıyoruz. Salonumuzu çok amaçlı kullanıyoruz. Düğün, nişan, sünnet, mevlit gibi etkinlikleri köylümüz hep birlikte yapıyor. Ayrıca köy halkımızla köyün sorunlarını çözmek için toplantılar yapıyoruz burada. Salonun yapımında büyük emeği geçen Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Nişanları han otağında gerçekleşen Hatice Arslan ve Akın Aygun, evliliğe burada adım atmanın mutluluğunu yaşadı.
Osmanlı köyü halkı, mutluluk ve hüzünlerini

Fatih Sultan Mehmet, Edirne, Han, Güncel

Kaynak: AA


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