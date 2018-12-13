Osmanlı Köyü'ne Modern Konak

13 Aralık 2018 Perşembe 14:32



13 Aralık 2018 Perşembe 14:32

Körfez Belediyesi Osmanlı Köyü'ne köy konağı inşa ediyor.Bugüne kadar birçok projenin hayata geçirildiği köylerde, yolların ve camilerin bakımları devam ederken, konak yapım çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Körfez Belediyesi tarafından Osmanlı Köyü'nde hayata geçirilen köy konağı projesinde de sona doğru gelindi. İki katlı olarak inşa edilen köy konağında, atölyeler, çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık ocağı bulunacak. Hafta sonu Başkan İsmail Baran'ın da incelemelerde bulunduğu konak projesinde iç tefrişatında kısa sürede tamamlanacağını belirten yetkililer, "Yapılacak çevre düzenlemesiyle birlikte bölgeye hizmet etmiş olacak. Kısa sürede iç tefrişatı da bitiyor" dediler. - KOCAELİ