Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğrenci Topluluğunca "Osmanlı Literatüründe Sanat ve Eski Eser Algısı" konferansı düzenlendi. Sabahattin Zaim
Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Selçuk
Mülayim, her dönemin özel anlaşma tarzı ve dili olduğunu belirtti.
Meydana gelen eylemlerin özel bir dil kullanmaya mecbur bıraktığını, bunun sonucu olarak belirli meslek gruplarının kendi aralarında anlaşma dili oluşturduğunu aktaran Mülayim, "Bir şeyin kendi adı yoksa onun ne olduğunu veya ne olmadığını uzun uzun tarif etmek faydalı bir yol değildir." ifadesini kullandı.
Mülayim, bir araştırma yolculuğuna zengin ve dolu bir dille çıkılacaksa basmakalıp tekerlemeler ve laf cambazlığıyla bu yola devam edilemeyeceğini dile getirerek, basitleştirilmiş söylemlerin yanlış bilinçlendirmeyi pekiştirip yeni yanlışlara yol açacağını kaydetti.
Konferansın sonunda Prof. Dr. Mülayim'e plaket takdim edildi.
Sakarya Üniversitesi
06 Aralık 2018 Perşembe 10:01