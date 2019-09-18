Haberler » Güncel » Haber

Osmanlı macununu Taylandlılara sevdirdi

Manisalı bir girişimci Manisa Mesir Macunu tanıtmak amacıyla Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket'te açtığı restoranda turistlere Mesir Macunu ikram etmeye başladı.

18.09.2019 12:00Osmanlı macununu Taylandlılara sevdirdi
Manisalı bir girişimci Manisa Mesir Macunu tanıtmak amacıyla Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket'te açtığı restoranda turistlere Mesir Macunu ikram etmeye başladı.

Manisalı genç girişimci Tolga Özgüler, Manisa Mesir Macununun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kollarını sıvadı. Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e açtığı restoranda Türk mutfağından lezzetler sunan Özgüler, Manisa Mesir Macununun tanıtımı için müşterilere ikram yapıyor. Türk mutfağının yanı sıra Manisa Mesir Macunu'nun tanıtımına da katkı sağlayan Özgürler, Manisa Mesir Macunu'nu dünyadaki bütün ülkelere tattıracaklarını söyledi. - MANİSA

Tayland, Phuket, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:54 Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali yarın başlıyor
16:54 Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
16:54 Mersin'de Ahilik Haftası kutlamaları
16:54 KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli görevine başladı
16:54 Finale kalan ekip Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti
16:54 1915 çanakkale köprüsü ayakları bir basamak daha yükseldi
16:53 İlköğretim Haftası törenle kutlandı