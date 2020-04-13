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Osmanlı marşlı 'dezenfekte' klibi ilgi gördü

Kırıkkale Belediyesinin, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentteki dezenfekte için hazırladığı video klip, sosyal medya hesaplarından binlerce kişi tarafından görüntülendi.

13.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:44
Osmanlı marşlı 'dezenfekte' klibi ilgi gördü
Kırıkkale Belediyesinin, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentteki dezenfekte için hazırladığı video klip, sosyal medya hesaplarından binlerce kişi tarafından görüntülendi.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 salgınına karşı halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edilmesi işlemleri sürdürülüyor. Osmanlı marşı müziğinin de konulduğu temizlik ve dezenfekte çalışmalarını içeren video klibini, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve birçok kişi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Binlerce kişinin izlediği klip büyük beğeni topladı. Bu süreçte çalışanların da unutulmadığı klipte, "Bu zorlu süreçte canla başla sahada çalışan personellerimize teşekkür ederiz. Evde hayat var" ifadeleri kullanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel
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