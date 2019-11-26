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Osmanlı mezar taşları gün yüzüne çıkarılacak

Bartın Belediyesi destekleri ile Osmanlı dönemine ait mezar taşları araştırması çalışmalarına başlanıldıBartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi ve öğrencilerine verilen destek ile Osmanlı dönemine ait mezar taşları araştırması çalışmalarına başlanıldı.

26.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:54Osmanlı mezar taşları gün yüzüne çıkarılacak
Belediyesi destekleri ile Osmanlı dönemine ait mezar taşları araştırması çalışmalarına başlanıldı

Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi ve öğrencilerine verilen destek ile Osmanlı dönemine ait mezar taşları araştırması çalışmalarına başlanıldı. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Abdül Halim Varol ve bölüm öğrencileri Ferdi Akhan, Bayram Derinçay, Şevval Kenan, İrem Genç ile yürütülen çalışmayla Bartın kent merkezinde bulunan 17 mezarlıkta Osmanlı Dönemine ait mezar taşları araştırılıyor. Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesince desteklenen araştırma ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Kent merkezinde bulunan bakım, onarım, temizlik ve defin işlerinin belediyemizce yapıldığı 17 mezarlığımızın çeşitli noktalarında Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının varlığını biliyoruz. Bartın Belediyesi olarak, üniversiteden gelen talep üzerine, üniversitenin akademik çalışmalarına katkı sunmak için bu önemli çalışmaya destek verdik. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elamanı Arş. Gör. Dr. Abdül Halim Varol ve öğrencilerin başlattığı çalışmalar esnasında, eserlerin tamamını tespit ederek ölçü alma, fotoğraflama, bilgisayar destekli çizimlerinin yapılması, kitabelerinin Türkçeye çevrilmesi ile eserlerin tamamının gün yüzüne çıkarmak hedefleniyor" dedi.

Başkan Akın, " Bilindiği üzere Osmanlı mezar taşları hem biçimsel özellikleriyle hem de kitabeleri itibariyle birçok bilgi barındırıyor. Mezar başlıklarından meslek ve tarikat bilgisi gibi gündelik yaşama dair, kitabe satırlarından ise sülale adları, ölüm nedenleri, lakaplar ve unvanlar başta olmak üzere çeşitli bilgilere ulaşmak mümkündür. Bartın Osmanlı mezar taşlarının Türk-İslam sanatı içerisindeki önemlerinin belirlenmesi için karşılaştırma ve değerlendirme yöntemine de başvuracak olan Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Dr. Abdül Halim Varol ve öğrencileri, gerçekleştirilen bu çalışma sayesinde Bartın'ın yaklaşık son 300 yıllık kültür ve sanat birikimine ulaşmayı hedefliyor. Osmanlı dönemindeki sanat ve kültürüne ışık tutacak olan bu çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Dr. Abdül Halim Varol çalışmada desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Cemal Akın'a teşekkür etti. - BARTIN

Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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