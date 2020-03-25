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Osmanlı mirası tarihi çarşılar geçici süreyle kapatıldı

Edirne'deki tarihi çarşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.

25.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:11
Edirne 'deki tarihi çarşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Kente Osmanlı'dan miras kalan ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Alipaşa, Bedesten ve Arasta çarşıları, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 30 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak.
Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında çarşıların geçici süre kapatıldığını söyledi.
İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Sanış, şöyle konuştu:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle esnaflarımızdan çarşının kapanmasıyla ilgili gelen talebi değerlendirdik ve çarşının 30 Mart'a kadar kapanmasına karar verdik. Aynı şekilde Bedesten ve Arasta çarşıları da kapatıldı. Önceliğimiz sağlık. İnşallah en kısa sürede bu salgın sona erer ve tekrar sağlıklı günlerde hayatımıza devam ederiz."
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Osmanlı mirası tarihi çarşılar geçici süreyle kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel

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Osmanlı mirası tarihi çarşılar geçici süreyle kapatıldı

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