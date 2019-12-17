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Osmanlı müziğiyle diş tedavisi

Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Diş Hekimi Meftun Gemci, hastalarının tedavi esnasında çıkan seslerden rahatsız olmamaları için Osmanlı müziği eşliğinde tedavi uyguluyor.

17.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:58Osmanlı müziğiyle diş tedavisi
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Diş Hekimi Meftun Gemci, hastalarının tedavi esnasında çıkan seslerden rahatsız olmamaları için Osmanlı müziği eşliğinde tedavi uyguluyor.

Hastanenin Başhekim Yardımcılığı görevini de yapan Dr. Gemci, hastalarına önce kulaklık tanıyor, daha sonra telefonundan açtığı Osmanlı dönemine ait müzik dinletisi sunuyor. Kulaklık yardımıyla hastalara Osmanlı müziği dinlettiğini ve hastaların rahat bir şekilde tedavi olduğunu söyleyen Gemci, Osmanlı müziklerinin rahatlatıcı etkisi olduğunu da söyledi.

Diş tedavisine gelen hastaların da uygulamayı beğendiğini kaydeden Gemci, "Orta Asya şamanlarının ve Osmanlı'nın tıp tedavilerinde müziğin faydalarını kullandığını biliyoruz. Bizler de kendi branşımıza müziği nasıl uyarlayabiliriz diye düşündük. Çünkü hastalarımız diş koltuğu ve kullandığımız aletlerden korkuyorlar. Müziğin de beynin alfa dalgalarını uyardığını korkuyu, endişeyi ve ağrıyı azalttığını kan basıncını düzenlediği için hastaların bu şekilde sakinleşeceğini bildik. Yurt dışında genellikle Mozart ve Karloff tercih edilir ancak bizde Osmanlı müziğini kullandık ve hastalardan da çok olumlu tepkiler almaya başladık. Poliklinlikte kendi bilgisayarımızdan müziğimizi açıyorduk ama hasta kullandığımız cihazların sesini duymasın diye cep telefonumuzdan kulaklık yardımıyla hastaya müzik dinletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Diş tedavisine gelen Ayşe Can ise, "Çok hoşuma gitti güzel bir uygulama. Ben koltuğa oturmaktan korkuyordum, heyecanlanıyordum ama bu tedavi yöntemi çok güzel oldu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: İHA

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