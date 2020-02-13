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Osmanlı'nın eğlence geleneği "Helva Sohbetleri" yaşatılıyor

Edirne'de Osmanlı Devleti'nin eğlence geleneklerinden "Helva Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

13.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:47
'de Osmanlı Devleti'nin eğlence geleneklerinden "Helva Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öykü ve fıkralar anlatıldı, mani ve şiir okundu, türküler söylendi. Geceye katılanlara Türk kahvesi, hardaliye ve helva ikram edildi.
Polis, bekçi ve üniversite öğrencileri, sandalye kapmaca yarışmasında, sandalyeye ilk oturan olabilmek için yarıştı. Yarışma sırasında polis ve öğrenciler arasında yaşanan esprili anlar etkinliğe katılanları gülümsetti.
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, gelenek ve göreneklerin, düzenlenen bu tür etkinliklerle yaşatıldığını söyledi.
Etkinliğe şehit polislerin aileleri, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Gençlik ve Müdür Yardımcısı Zekeriya Bayrak, emniyet teşkilatı ve Trakya Üniversitesi öğrencileri katıldı.
Osmanlı'nın eğlence geleneği

Osmanlı Devleti, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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