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Osmanlı'nın kurucusu Osmangazi'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı

Osmanlı'nın kurucusu Osmangazi'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı 720 yıllık tarihi olan Osmanlı helvası yeniden üretilecek Bursalı kadınlar Osmanlı helvası yapacakBURSA - Osmanlı'nın kurucusu Osmangazi'nin en çok sevdiği tatlı olarak bilinen Osmanlı helvası Bursalı...

25.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:28
Osmanlı'nın kurucusu 'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı
720 yıllık tarihi olan Osmanlı helvası yeniden üretilecek
Bursalı kadınlar Osmanlı helvası yapacak
BURSA - Osmanlı'nın kurucusu Osmangazi'nin en çok sevdiği tatlı olarak bilinen Osmanlı helvası Bursalı kadınlar tarafından üretilmeye başlandı.
Bursa Hatun İşi Kalkınma Kooperatifi tarafından üretimine başlanan Osmanlı helvası her kesim tarafından beğeniyle tüketilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde kooperatif yöneticileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya gelerek projeyi anlattı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de destek olacaklarını söyledi.
Yaptıkları Osmanlı tatlısı ile herkesimden olumlu tepkiler aldıkları ifade eden Yenişehir Hatun İşi Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tuğba Tarım, "Osmangazi'nin en sevdiği tatlı olan Osmanlı helvası çok az malzemeyle ve tadında vegan kavramıyla yapılan içinde hiçbir hayvansal ürün olmadığı gibi yapımı çok meşakkatli, hazırlanması üç saat süren bir tatlıdır. Yapımı zor olduğu için günümüzde de yapımı unutulmaya yüz tutmuş bir tatlıydı. Onu tekrar kendi kültürümüzün tatlısı olduğu için canlandırmaya karar verdik" diye konuştu.
Başkan Tarım, " Osmanlı helvasını seri üretim yapmak istiyoruz. Osmanlının ilk başşehri olan Yenişehir'in bu güzel tatlısını tüm dünya'ya tanıtmak istiyoruz" dedi.
Osmanlı'nın kurucusu Osmangazi'nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı

Yenişehir, Osmangazi, Bursa, Genel

Kaynak: İHA


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