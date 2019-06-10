"Osmanlı'nın ticaret ahlakı" müzede sergileniyor - TOKAT

Tokat
Şehir Müzesi'nde sergilenen Osmanlı dönemine ait akçe sayma tahtası, tartı ile para keseleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Tokat Belediyesince Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptırılan Tokat Şehir Müzesi, kentin 500 yıllık tarihine ışık tutuyor.
Taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlukta olduğu tarihi Sulu Sokak'ta bulunan müze, bünyesinde önemli eserlerin yanı sıra kültürel ürünleri de barındırıyor.
Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 18 Şubat'ta ziyarete açılmasına rağmen 50 bini aşkın ziyaretçi ağırladığını söyledi.
Çetin, müzenin üçüncü katında sergilenen Osmanlı dönemine ait Cumhuriyet döneminde de kullanılan para keseleri, akçe küpleri, para sayma tahtaları ile tartıların ilgi gören eserlerin başında geldiğini aktardı.
Sergilenen ölçü ve tartıların Osmanlının ticaret ahlakını da yansıttığını ifade eden Çetin, şunları dile getirdi:
"Bu ölçü eserleri Osmanlı dönemindeki adaleti ve dürüst bir ticaret ahlakının göstergesidir. Para sayma tahtaları da o dönem esnafların tahta üzerindeki koyduğu akçeleri, akçe küplerine ve para keselerine sayarak adil bir şekilde doldurma işlemine yarardı. Para sayma tahtaları Anadolu'daki nadir eserlerdendir."
Para keseleri rengine göre ayrılıyor
Çetin, para keselerinin rengine ve ebadına göre değiştiğine işaret ederek, "Genelde renkli para keseleri bayanlara ait. Deri para keseleri ise erkeklere aittir. Akçe para sayma tahtaları ise esnaflara aittir." diye konuştu.
Müze ziyaretçilerinden Turan Aydın
, ecdadın hesap ölçülerinin hayranlık verici olduğunu söyledi.
Ecdadın her alanda bir sistem ortaya koyduğunu söyleyen Aydın, "Ecdat ölçü gramaj konusunda çok hassastı. Bir parayı insana vermek için dahi tablo koymuş, sanat eseri koymuş. Ecdadın yaptığı hizmetler takdiri hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Tokat
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