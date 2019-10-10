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Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Fetih Suresi okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Fetih Suresi okundu.

10.10.2019 08:35
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Fetih Suresi okundu.
Cami İmamı Özcan Peker tarafından, sabah namazı öncesinde tekbirler getirildi.
Şanlı Türk ordusun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması cemaat ellerini semaya açarak dua etti.
Peker, daha sonra verdiği vaazda, harekat için okunan Fetih Suresi'nin, yapılan duaların ve tekbirlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Ordunun büyük bir mücadele başlattığını ifade eden Peker, Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarını yok etmek için yaptığı harekatların zaferle sonuçlanmasını diledi.
Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı, Trakya Bölgesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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