Osmanlı'nın Zirve Yapısı, Sis Nedeniyle Gözden Kayboldu

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:36



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:36

Edirne'de, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu.Kentin belirli noktalarında önlem alan polis ekipleri, sisli havada sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Görüş mesafesinin yer yer 60 metreye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu.Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camii de sisin içerisinde seyri muhteşem görüntüler oluşturdu. Sis, pek çok tarihi yapıya da seyirlik güzellik kattı. Edirne'de bazı bölgelerinde görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin, öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - EDİRNE