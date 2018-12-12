Osmanlı Ocakları 1299'dan Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret

Bundan yedi ay önce Genel Başkanları Tahsin Çelik'in katılımıyla gerçekleştirdikleri açılış töreni ile resmen kurulan ve çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden önceki günde Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti. Ziyaretlerinde Vali Nayir'e "hayırlı olsun" dileklerinde bulunan Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mehmet Demir ve Yönetimi; çalışmalarında başarılar diledi.

Yaptıkları faaliyet ve projeler ile ilgili de bilgiler aktaran Mehmet Demir; ziyaret anısına Vali Ahmet Hamdi Nayir'e "Çerçeveli Osmanlı Arması" hediye etti. STK'ların önemine değinen Vali Nayir'de; Sakarya'nın kalkınması ve ülkenin gelişmesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı Mehmet Demir ev yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.