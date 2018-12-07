Osmanlı Ocakları 1299, Oktay'ı Ağırladı

Adayların açıklanacağı şu günlerde çalışmalarına daha da hız veren AK Parti Serdivan Belediye Başkan Aday Adayı Genç Avukat Nuri Oktay; ziyaretleri kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Osmanlı Ocakları 1299'un Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde Başkan Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri'yle görüşen Av. Nuri Oktay; hazırladığı proje ve düşündüğü ve faaliyete geçirmeyi planladığı hedeflerini paylaştı. Hazırlamış olduğu proje dosyasını Başkan Mehmet Demir'e veren genç siyasetçi Av. Nuri Oktay; Osmanlı Ocakları 1299 için kendisi için destek istedi.