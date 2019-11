Osmanlı Ocakları Federasyonu 'Türkiye İttifakı' mitingleri yapacak

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, toplumun her kesimine hitap edecek bir ittifak üzerinde meydanlarda toplanarak Türk milletine yapılan zulümleri, kumpasları anlatacaklarını belirterek, ' Türkiye İttifakı'nı meydanlara taşıyacağız, sürpriz isimler 'Türkiye İttifakı'nda buluşacak" dedi.Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, "Bizler ülkemizi her zorlu dönemlerinde bir araya gelmiş, ırzı can yapmış ve cephede etnik kimlik veya siyasi tercih gözetmeksizin savaşmış, namusumuza, bayrağımıza ve devletimize sahip çıkmış asil bir milletin torunları ve evlatlarıyız. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ve geçtiği bu zor süreçleri düşünecek olursak yeniden devlet, bayrak ve namus kavramlarımıza aynı ruh ve manada sahip çıkmamız gerektiğini görüyoruz. Çeşitli ittifaklarla yürütülen idari ve siyasi sistemi güçlendirmek adına söz konusu olan 'Türkiye İttifakı' adı altında toplumun her kesimine hitap edecek bir ittifak üzerinde meydanlarda toplanıp, milletimize yapılan zulümleri kumpasları anlatacağız. Sağcı solcu demeden siyasi veya etnik kimlik gözetmeden toplumsal barışın teminine destek amaçlı mitingler, konferanslar ve paneller yapacağız. Türkiye İttifakı'na toplumun ve kamu kurumlarımızın desteği bizi mutlu ediyor. Özellikle Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Alperen Ocakları, Ülkücü Gençlik ve milletimize mal olmuş vatan sevdalılarının katılım yapacağı bir Türkiye İttifakı ile ülkemizin istikrar ve güveninin sürdürülmesini hedeflemekteyiz" dedi."Bu ittifaka sadece terör ilişkisi bulunmayan her vatansever, her nefer davetlidir" diyen Canpolat, "Toplumda karşılığı ve kitlesi olan sanat ve spor camiasından olduğu gibi Sedat Peker'in de bulunduğu sürpriz isimlerin 'Türkiye İttifakı'na destek vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA