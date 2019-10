Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: "Türkiye, Kürt ve Arap vatandaşlarının istikbali için...

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, " Türkiye Cumhuriyeti, ulusal güvenliğinin gereği olarak dindaşları gibi soydaşlarını, bölge halkını terör örgütlerinin ve ABD'nin hegemonyasından kurtarmak için sınır ötesinde güvenlik bariyerleri oluşturmak adına 'Barış Pınarı Operasyonu'nu yapmak zorunda kalmıştır" dedi.Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren Mehmetçiğin ve peygamber ocağı olarak tanımlanan Türk ordumuz için siyasi hesapları, hırslarımızı, siyasi görüş ayrılıklarımızı ve maddesel planlarımızı bir kenara bırakarak, vatandaşlık bilinci ve olgunluğuyla yurt içinde sükunetin sağlanmasında her türlü katkıyı sergileyeceğiz" açıklamasında bulundu.Canpolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Türk ve dünya milletleri adına bu günden itibaren hain terör örgütlerinin yurt içinde bulunan sempatizanları, üyeleri, etki ajanları, militanları, uyuyan hücreleri ve her türlü yayın ve yayım organları iş başına geçecektir. Orman yangınları, kundaklamalar, sokaklarda kışkırtıcı davranışlar, parti binalarına saldırılar, siyasi suikastlar, hassasiyetleri kaşıyıcı davranış ve saldırılar, sosyal medyada yanıltıcı ve yanlış paylaşımlar gibi pek çok hain faaliyetlerle toplumu hareketlendirmeyi, iç karışıklık ve hatta iç çatışma ortamını hazırlamaya büyük gayret göstereceklerdir. Hepimiz bu tip durumlara hazırlıklı olup, yetkili, güvenilir ve resmi makamların beyanatlarını esas alarak yurt içindeki sükuneti sağlamalıyız. Hepimiz güven ortamını tesis etmek adına birer istihbarat elemanı gibi şüpheli görülen her türlü şahıs, olay, paylaşım gibi olgularda ilgili makamlara ihbarlarımızı yapmalıyız. Toplumu hareketlendirmeye yönelik olarak şehrimizin kalabalık meydanlarında harekete geçmesi muhtemel provokatörlere karşı uyanık olmalıyız. Osmanlı Ocakları olarak devletimizin ve milletimizin vereceği türlü göreve hazırız." - ANKARA