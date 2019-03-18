Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinde Osmanlı Şerbeti İkram Edildi

Kaynak: İHA

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret eden vatandaşlara Bilecik Belediyesi tarafından Osmanlı Şerbeti ve lokum ikramı yapıldı.Bilecik'in tanıtımı ve turizmi anlamında birçok katkısı olan ve geçtiğimiz 2018 yılında 1 milyon 50 bin kişinin ziyaret ettiği Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret gelen ziyaretçilere Osmanlı şerbeti ve Bilecik'e özgü lezzetlerinden olan ayva lokum ikram edildi. Havaların ısınması ile birlikte kenttin en önemli turizm noktası olan şeyh Edebali Türbesine çevre illerden gelen binlerce ziyaretçi gelmeye devam ettiğin belirten Alan Sorumlusu Engin Beyce, "Başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Eskişehir, Yalova, Bursa ve Kocaeli'den turla ve özel olarak ziyarete gelen vatandaşlarımıza Bilecik Belediyesi olarak Osmanlı Şerbeti ve ayva, nar lokumu ikram ettik" ifadelerine yer verdi.Öte yandan Bilecik Belediyesi Rehberleri eşliğinde Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi hakkında bilgi alan ziyaretçiler katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - BİLECİK