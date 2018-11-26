Osmanlı Saray Mutfağından Nefis Zerde Tatlısı Tarifi

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:54



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:54

Türk mutfağında önemli bir yere sahip, çoğu bölgede özel günlerde pişirilen göz alıcı renge sahip bir tatlıdır zerde tatlısı. İçerisinde pirinç, nişasta gibi malzemelerle yapacağınız zerde tatlısını sizlerde çok seveceksiniz. Safran ve zerdeçal ile rengini alan zerde tatlısı diğer tatlılara oranla hafiftir. Safranın çok pahalı olması nedeni ile zerdeçal kullanarak yapılanları da vardır. Yemeklerden sonra afiyetle yiyebileceğiniz, düğün sünnet gibi günlerde ikram edebileceğiniz bu tatlıyı yapmak oldukça da kolaydır. Çok fazla püf noktalara sahip olmayan zerde tatlısını yaparken nişasta topaklanmaması için su ile açılarak kullanılmaktadır. Mis gibi kokusu, göz alıcı rengi ve enfes tadı ile tadan herkesin beğenisini kazanacak zerde tatlısı nasıl yapılır? merak ediyorsanız buyurun videomuzu izlemeye. Sonrasında evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )