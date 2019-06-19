19.06.2019 11:15
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Osmanlı tuğraları görücüye çıktı

Osmanlı tuğraları görücüye çıktı

Osmanlı'nın alâmet-i fârikası padişah tuğraları açılan sergiyle görücüye çıktı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen tezhip sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde açıldı.

Osmanlı'nın alâmet-i fârikası padişah tuğraları açılan sergiyle görücüye çıktı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen tezhip sergisi Tayyare Kültür Merkezi'nde açıldı. Eserleri ilgiyle inceleyen protokol mensupları ve ziyaretçiler, emeği geçenleri tebrik etti. İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ve göz nuru 80 eserin yer aldığı sergi 21 Hazirana kadar Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: Bültenler
Bursa, Kültür Sanat

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