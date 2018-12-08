08 Aralık 2018, 19:23
»»

Osmanlıspor: 3 - Afjet Afyonspor: 2

Osmanlıspor: 3 - Afjet Afyonspor: 2

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Afjet Afyonspor'u 3-2'lik skorla yendi.

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Afjet Afyonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. 
Maçtan dakikalar 
2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Kılıç plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 
20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleciden dönen topa sert vuran Ersel Aslıyürek'in şutu ağlara gitti. 1-1 
65. dakikada Sinan Kurt'un ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti. 2-1 
85. dakikada Osmanlısporlu oyuncuların ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem penaltı verdi. 
86. dakikada Oltan Karakullukçu'nun kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-2 
89. dakikada Seyfettin Sedef'in ceza sahası içerisindeki müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 
90. dakikada Anıl Karaer'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-2 
Stat: Bolu Atatürk 
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Furkan Ürün xx, Enes Ata xx 
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Anıl Karaer xxx, Ndiaye xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Tugay Kacar xx, Hasan Kılıç xxx, Sinan Kurt xxx, Burhan Eşer xx (Caner Arıcı dk. 82), Eric Ayuk xx (Beykan Şimşek dk. 60 xx), Mertan Caner Öztürk xx 
Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ali Eren İyican, Sharafabad, Furkan Yaman, Furkan Özçal 
Teknik Direktör: Osman Özköylü 
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin xx, Seyfettin Sedef xx, İsmet Benli xx, Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, Mendy xx (Oltan Karakullukçu dk. 70 xx), Yasin Yener xx (Enes Ata dk. 80 x), Sinan Özkan xx (Aykut Uluç dk. 85 x), Ersel Aslıyürek xxx 
Yedekler: Ahmet Kaaan Elçi, Timuçin Aşcıgil, Onur Ramazan Toprak, Erdi Zengin 
Teknik Direktör: Serhat Güller 
Goller: Hasan Kılıç (dk. 2) Sinan Kurt (dk. 65) Anıl Karaer (dk. 90)(Osmanlıspor), Ersel Aslıyürek (dk. 20), Oltan Karakullukçu (dk. 86) (Afjet Afyonspor) 
Sarı Kartlar: Tugay Kacar (dk.26), Ndiaye (dk. 85), Caner Arıcı (dk. 90+1) (Osmanlıspor) İsmet Benli (dk. 29), Yasin Yener (dk. 62), Bayram Çetin (dk. 76) (Afjet Afyonspor) 
Kırmızı Kart: Seyfettin Sedef (dk. 89) (Afjet Afyonspor) 

YORUMLAR