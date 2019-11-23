Haberler » Spor » Osmanlıspor, Adana Demirspor maçına hazır - Spor

Osmanlıspor, Adana Demirspor maçına hazır

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:58Osmanlıspor, Adana Demirspor maçına hazır
, TFF 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Haftanın son antrenmanı ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Pas organizasyonuyla devam eden antrenmanda, daha sonra tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.
Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Tugay Kacar, tedbir amaçlı katılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:02 Mevlüt Erdinç'te yırtık tespit edildi!
15:58 Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçına hazır
15:57 Süper Lig: Denizlispor: 0 - Rizespor: 0 (İlk yarı)
15:55 Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
15:51 Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz
15:11 Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
14:53 Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı
14:50 Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç "Bana göğüslerini çekip at" diyen takipçisini ifşa etti
14:41 Doncic rekor kırdı, Dallas Mavericks evinde Cavaliers'i yendi
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:09:18