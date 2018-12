Osmanlıspor - Afjet Afyonspor Maçının Ardından

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:12



Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında AFJET Afyonspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü , çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, maçın hakemi Atilla Karaoğlan 'ı eleştirdiği açıklamasında, "İyi başladığımız bir maçta attığımız golün moraliyle daha iyi oynamamız gerekirken golden sonraki 20 dakikalık süreç bizim adımıza oyunsal olarak istediğimiz gibi değildi. Zaten o süreçte de rakibe 1-2 tane pozisyon verdik. Arkasından gol yedik. İlk yarının son 15 dakikası ve 2'inci yarının tamamında daha üstün oynayan, topa sahip olan, pas yapan, önde pozisyon üretmeye çalışan, üreten ama bunlarda istediği sonuca ulaşamayan bir Osmanlıspor vardı. Rakibin ikinci yarı tek bir pozisyonu bile yok. Penaltı kazandıkları pozisyon da karambol bir pozisyon. Hakem öyle bir karar verdi. Şu anda yorum yapmak çok doğru değil. Olduğumuz yerden biz ceza sahası dışında gibi gördük. Yan hakem içeriyi gösterdi. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama maçın geneline baktığımız zaman maçın hakemi tam bir hayal kırıklığı. Bu seviyenin bir hakemi olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. Ne biz memnunuz ne Afyonspor memnun. Eğer iki taraf da memnun değilse ortada bir sorun var demektir. Bu kadar kolay fauller, bu kadar basit kartlar, bu seviyelerde biraz daha dirayetli ve güçlü hakemlere ihtiyaç var. Atilla hoca bu maçı izlesin. İyi analiz etsin. Kendini bir etüt etsin çünkü çok şikayet var. Çok şikayetin olduğu yerde de problem olduğu gerçektir. Biz yolumuza kazanarak devam ediyoruz. Bizim adımıza önemli bir galibiyetti. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu süreci devam ettirmek en büyük temennimiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maç içerisindeki bütün olumsuzluklara rağmen dirayeti hiç kaybetmediler. 3 puanı kazandık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.AFJET Afyonspor cephesiAFJET Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, son 2 deplasman maçında da 90. dakikada gol yediklerini ve bunun üzerinde duracaklarını söyleyerek, "Son iki maçımızda 4 puan çıkaran bir takım olarak bunu devam ettirmek amacıyla geldiğimiz bir deplasman oldu. Maçtan önceki düşüncelerimizde buradan mutlaka puanla dönmekti. Çünkü Osmanlı kadro yapısı olarak, oyuncu kalitesi olarak iyi bir takım. Daha önce ligde oynayan, bu ligde de oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Bizse yeni çıkan bir takımız. Oyuncu tecrübemiz diğer rakip kadar değil ama iyi mücadeleyle kalitemizi de ortaya koyarak aradaki farkı kapatabileceğimizi düşünüyorduk. Ama oyunun başında yediğimi bir gol moralimizi bozdu. Oyun konsantrasyonumuzu da etkiledi. Beraberliği yakalayana kadar geçen bölüm içerisinde 2 tane net pozisyonumuz var. 1-1'den sonra da kaçırdığımız net pozisyonumuz var. İkinci yarıda bazı taktiksel değişiklikler yaparak oyuna başladık. Özellikle öndeki hücumda yapmış olduğumuz preste yakaladığımız toplar bizim için önemliydi. Bunları da iyi değerlendirmeye çalıştık ama maalesef istemediğimiz bir şekilde rakibin attığı gol yine bize çarparak giren bir gol. Penaltıdan beraberliği yakaladık. 90'da yediğimiz penaltı golüyle 3-2 oldu. Sonuçta üzüntülüyüz. 90'da yemek istemezdik. 2 deplasman maçımızda da 90'ıncı dakikada gol yedik. bunların üzerinde biraz duracağız" ifadelerini kullandı.Güller hakemin maçı yönetme şeklini de eleştirerek, "Üzerinde durmam gereken noktalardan birisi de hakemlerimiz. Her iki takım adına da iyi maç yönettiğini söyleyemem. Çünkü maçın oynanması adına çok fazla oyuncularımıza yardımda bulunmuyorlar. Her pozisyonda faul, her ah diyene faul. Bugün hakem maalesef topun oyunda kalma sürelerini çok fazla kısalttı. İki takım adına da oyun temposunu çok fazla bozdu. ve ortaya güzel futbol çıkmasını engelleyen önemli aktörlerden bir tanesi oldu. Verdiği kararların doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum. Sadece yönetim şekliyle ilgili bunu söylemek istiyorum.Bizim tecrübemiz belli. Oyuncu kadromuz belli. Bu kadroyla da elimizden gelenin en iyisini yapıp en azından aşağılardan bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz. Bugün için bunu başaramadık. Ama önümüzdeki maçlarda kalan 2 maçımızı en iyi şekilde oynayıp en azından önümüze daha rahat bakma şansını yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU