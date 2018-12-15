15 Aralık 2018, 13:04
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Osmanlıspor, Altay Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Osmanlıspor, Altay Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde 1 saat süren idmanın ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı bildirildi. Elle oynanan koordinasyona yönelik oyun ve 5'e 2 top kapma ile idmana devam eden mor-sarılı futbolcuların, saha kenarına kurulu alanda yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı bitirdiği bildirildi.

Sakatlığı süren Ahmet Eyüp Türkaslan idmana katılmazken, Numan Çürüksu ve Payam Sadeghian'ın tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı, genç oyuncu Ali Eren İyican'ın takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi. Altay
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:04



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