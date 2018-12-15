Osmanlıspor, Altay Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay
ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü
yönetiminde 1 saat süren idmanın ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı bildirildi. Elle oynanan koordinasyona yönelik oyun ve 5'e 2 top kapma ile idmana devam eden mor-sarılı futbolcuların, saha kenarına kurulu alanda yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı bitirdiği bildirildi.
Sakatlığı süren Ahmet Eyüp
Türkaslan idmana katılmazken, Numan Çürüksu
ve Payam Sadeghian'ın tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı, genç oyuncu Ali Eren
İyican'ın takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.
Altay
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:04