01 Nisan 2019, 15:11
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Osmanlıspor, Altınordu Maçına Hazır

Osmanlıspor, Altınordu Maçına Hazır

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde 1 saat çalıştı. Antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken iyileşme sürecine giren Muhammed Bayır takımla birlikte çalışmalara başladı. Başkent ekibi haftanın sonra antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ve ardından saha kenarına kurulu istasyonda yapılan sprint çalışmasıyla antrenmana devam edildi. Haftanın son antrenmanı taktik çalışmasıyla son buldu.  

- Ankara Altınordu, Spor
Kaynak: DHA



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