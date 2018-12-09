Osmanlıspor Ara Vermedi

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında dün Afjet Afyonspor'u 3-2 yenen Osmanlıspor, Altay
maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ligde son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent ekibinde, Afjet Afyonspor maçında forma giyen oyuncular fitness salonunda çalıştı.
Diğer futbolcular ise teknik direktör Osman Özköylü
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma oynayan mor-sarılılar, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından dayanıklılık koşusuyla idmanı tamamladı.
Altay ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma 16 Aralık
Pazar günü İzmir
'de oynanacak.
Altay
09 Aralık 2018 Pazar 13:26