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Osmanlıspor ara vermedi

TFF 1. Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, lider Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

22.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:38Osmanlıspor ara vermedi
TFF 1. Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen , lider ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü.
Ekol Göz Menemenspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Hatayspor ile Osmanlıspor arasındaki 24. hafta karşılaşması, 25 Şubat Salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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