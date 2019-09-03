Haberler» Spor» Haber

Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.

03.09.2019 23:12 Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli arayı fırsat bilen mor-sarılılar, çalışmalarını 6 gün Bolu'da sürdürecek.
Başkent ekibi, Bolu kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmana ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi.
Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:33   Lider Alanyaspor'un hedefi Avrupa kupaları
12:33   Trabzonspor'a milli ara yarayacak
12:31   Göztepe'nin eskileri boşta kaldı
12:30   Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları
12:29   İşte yeni nesil espor platformu Planet9
12:29   Trabzonspor'un 16 yeni transferinin 9'u hiç süre alamadı!
12:29   Akhisarspor'un yabancıları Türkiye'de kaldı