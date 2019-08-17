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Osmanlıspor - Boluspor: 2-1

STAT: OSMANLIHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Baran Eraslan (xx), Hüseyin Aylak (xx)OSMANLISPOR: Mele (xx), Ali Ülgen (xx), Atakan Rıdvan Çankaya (xx), Mehmet Yiğit (xx), Ali Eren İyican (xx), Blagojevic (xxx), (Dk 76 Beykan Şimşek x),Hasan Kılıç (x), Ayuk (xx), Sinan Kurt (xx), (Dk 90+3 Barış...

17.08.2019 23:46 Osmanlıspor - Boluspor: 2-1

STAT: OSMANLI
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Baran Eraslan (xx), Hüseyin Aylak (xx)
OSMANLISPOR: Mele (xx), Ali Ülgen (xx), Atakan Rıdvan Çankaya (xx), Mehmet Yiğit (xx), Ali Eren İyican (xx), Blagojevic (xxx), (Dk 76 Beykan Şimşek x),Hasan Kılıç (x), Ayuk (xx), Sinan Kurt (xx), (Dk 90+3 Barış Zeren x), Todorovic (xx), Mertan Caner Öztürk (xx), (Dk 90+6 Oğuz Yıldırım ?)
BOLUSPOR: Ozan Evrim Özenç (xx), Cumali Bişi (xx), Umut Gündoğan (x), (Dk 58 Mutlu Güler xx),  Poepon (xxx), Bilal Kısa (xx), (Dk 74 Gökhan Sazdağı x), Mustafa Eskihellaç (xxx), Seth Sincere (xx), Hayrullah Bilazer (xx), (Dk 90 İsmail Konuk x),  Ümit Kurt (xxx), Burak Bekaroğlu (xx), Mustafa Durak (xx)
GOLLER: Dk 60 Poepon, (Boluspor) - Dk 67 Blagojevic, Dk 86 Burak Bekaroğlu, (Kendi Kalesine), (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk, (Osmanlıspor) - Ümit Kurt, Umut Gündoğan, (Boluspor)
TFF Birinci Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor ile karşılaştı. Osmanlıspor Blagojevic ve Bolusporlu Burak Bekaroğlu'nun kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.


- Ankara

Hüseyin Aylak, Baran Eraslan, Boluspor, Spor

Kaynak: DHA

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